Экс-министра и бизнесмена обвинили в нападении на девушку с топором Бизнесвумен Юлия Ван обвинила экс-министра Хубутию в избиении

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Хубутия

Бизнесмена и экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию обвинила в жестоком избиении его бывшая избранница и владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван. Она опубликовала видео, на котором заявила, что мужчина пришел к ней ночью 24 апреля с топором. Юлия Ван утверждает, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове. До этого во время семейной жизни, по ее словам, он постоянно подвергал ее насилию.

В это время в соседней комнате спали наша дочь и няня. С 2018 года мы находились в отношениях, в декабре 2024 года мы расстались, после чего он бесконечно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества, закрыть в психиатрической больнице. Неоднократно говорил, что ребенок ему не нужен. Разбивал и ломал мои личные вещи, — сказала Юлия.

Сам бизнесмен утверждает в комментарии MSK1.RU, что не совершал таких действий.

Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван? — заявил Хубутия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 58-летний местный житель вернулся домой утром 18 апреля и потребовал у супруги деньги. Агрессор сначала несколько раз ударил супругу ногой по животу и кулаком по лицу. Он отобрал телефоны, схватил нож и стал по очереди насиловать супругу и падчерицу. Мужчина заявил, что делает это из-за якобы плохого отношения к нему. После этих слов он порезал жену ножом. Женщине удалось сбежать из квартиры, пока злоумышленник был отвлечен на ее дочь. Соседи вызвали полицию, мужчину задержали.