Школьник разнял драку, впал в кому и умер В Башкирии избили разнимавшего драку девятиклассника, и он скончался в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассник полез разнимать драку товарищей в Калтасинском районе Башкирии, но его избили, после чего школьник попал в больницу и умер, информирует Telegram-канал Mash Batash. По словам отца погибшего, 15-летний сын пошел на ночевку к другу. Ребята попали в сомнительную компанию старшеклассников, где начался конфликт.

Юноша решил разнять дерущихся, но за это 17-летний подросток жестоко его избил. Пострадавшего отвезли на скорой в больницу с множеством гематом и отеком мозга. Здесь парень впал в кому и умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Москве полиция приступила к проверке инцидента с избиением восьмиклассника двумя подростками-мигрантами в одной из школ. Пострадавший ученик попал в реанимацию. Правоохранители нашли ролики с избиением ребенка в интернете.

В Находке подростки нападали на случайных прохожих и избивали их, используя кастеты и подручные предметы. Следователи Приморского края завели уголовное дело о хулиганстве против несовершеннолетних. Подростки снимали происходящее на видео и затем публиковали ролики в социальных сетях. По предварительным данным, серия нападений продолжалась в течение нескольких месяцев.