Свыше 12 тысяч коек развернули в медучреждениях Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/d845cd64-4b86-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb/vk.com

В Санкт-Петербурге развернули более 12 тысяч коек для больных COVID-19, следует из сообщения комитета по здравоохранению города.

Так, в период новогодних праздников в Петербурге будут работать 502 бригады скорой медицинской помощи. На Городской станции скорой помощи будут задействованы 177 бригад, в районах города — 262, в пригородных районах — 63, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 242 124 случая COVID-19. От заболевания скончались 7694 пациента.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте.