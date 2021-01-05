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Михаил Щипанов
В Свердловской области все школьники смогут вернуться за парты. Об этом в соцсетях объявил губернатор Евгений Куйвашев.
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В соцсетях мэра Прокопьевска Андрея Мамаева разразился внутригородской скандал. Градоначальник опубликовал пост о местах зимнего отдыха для горожан, однако кузбассовцев очень возмутило взимание платы за катание с деревянных горок.
Как сообщает портал Sibdepo, Мамаев уже удалил из своего поста строчку с расценками в 50–100 рублей за катание с горок. Глава Прокопьевска позже объяснил, что речь идёт о деревянных горках,...
Свердловский губернатор сообщил, когда дети вернутся в школы