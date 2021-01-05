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Свердловский губернатор сообщил, когда дети вернутся в школы

15:21, 07 января 2021

В Свердловской области все школьники смогут вернуться за парты. Об этом в соцсетях объявил губернатор Евгений Куйвашев.

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