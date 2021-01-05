В России за сутки из больниц после COVID выписаны более 23 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/5d241952-50c1-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа из российских стационаров отпустили домой 23 729 пациентов, вылечившихся после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Выписано по выздоровлении за прошедшие сутки 23 729 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 709 452, — сказано в сообщении.

При этом в Москве из больниц за этот период выписаны 7410 пациентов, в Подмосковье — 1491, а в Санкт-Петербурге — 1836.

За сутки в России зарегистрирован 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее COVID-19 диагностировали у 24 217 россиян. Общее число заразившихся инфекцией жителей России с начала пандемии составило 3 332 142 человека.

Скончались в эти 24 часа 506 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа, сообщал NEWS.ru.