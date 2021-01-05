В России за сутки коронавирусом заразились 23,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/3793415e-50c1-11eb-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России зарегистрирован 23 541 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее COVID-19 заболели 24 217 россиян. Общее число заразившихся инфекцией жителей России с начала пандемии составило 3 332 142 человека.

Среди новых случаев 11,4% пациентов (2681 случай) не имеют клинических проявлений заболевания.

Наибольший прирост новых случаев зарегистрирован в Москве, здесь за 24 часа коронавирусом заразился 4871 человек. В Санкт-Петербурге COVID-19 заболели 3005 жителей, в Московской области COVID-19 диагностировали у 1228 человек. Регионами с наименьшим приростом числа новых случаев стали Тува, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Якутия и Магаданская область.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 23 729 россиян, общее число переболевших инфекцией жителей РФ выросло до 2 709 452 человек. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 60 457 летальных случаев от COVID-19, за 24 часа число жертв выросло на 506 человек. В настоящее время от коронавирусной инфекции лечатся 562 233 россиянина.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, указали в ведомстве.