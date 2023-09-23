Супружескую пару задержали из-за производства наркотиков на даче Супругов задержали из-за варки мефедрона на даче во Владимирской области

Во Владимирской области задержали супругов, которые варили мефедрон на даче, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что они приехали в Россию из белорусского города Бобруйск. Полицейские обнаружили у пары 18 кг мефедрона, против них составили административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против супругов уголовного дела.

Канал отмечает, что на дачном участке пары построено несколько сараев, где хранились вещества для производства наркотика. Правоохранители изъяли у супругов три контейнера с мефедроном.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщал, что полиция задержала в Казани депутата Госсовета Татарстана с одним граммом мефедрона. Речь идет о Рустеме Хасанове, правоохранителям он попался с поличным, когда забирал закладку. Согласно данным с официального сайта Госсовета Татарстана, Хасанов является членом комитета по социальной политике. В прошлом он также возглавлял благотворительный фонд «День добрых дел».

До этого в подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики. В общей сложности правоохранители нашли у него 270 кг героина на 2,7 млрд рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.