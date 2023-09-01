В Подмосковье задержали «героинового короля» с набитой порошком машиной Mash: в Подмосковье у выходца из Таджикистана нашли героин на 2,7 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в подмосковном Наро-Фоминске выходца из Таджикистана, который перевозил в своем автомобиле наркотики, сообщил Telegram-канал Mash. Как утверждается, в общей сложности правоохранители нашли 270 кг героина на 2,7 млрд рублей.

По информации канала, «героиновый король» по имени Гуломжон проживал на территории СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. В публикации не уточняется, как именно правоохранители вышли на злоумышленника, однако первый сверток массой в 1 кг они нашли на заднем сиденье машины Гуломжона, после чего решили искать тайники в автомобиле и на участке.

В ходе обысков сотрудники полиции нашли 214 кг героина, расфасованного в свертки, и еще шесть мешков по 9,3 кг. Как пишет Mash, наркотики Гуломжон сбывал на своем Volkswagen Polo. В отношении выходца из Таджикистана возбуждено уголовное.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области троих граждан Литвы, которые доставляли из Эстонии крупную партию наркотиков. В тягаче с полуприцепом обнаружили более 800 кг гашиша, расфасованного по 265 полимерным пакетам. Его стоимость на черном рынке превышает 2 млрд рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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