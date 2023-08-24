Троих литовцев задержали в Ленобласти с более чем 800 кг гашиша из Эстонии

Фото: customs.gov.ru

В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали троих граждан Литвы, которые доставляли из Эстонии крупную партию наркотиков, передает Федеральная таможенная служба в Telegram. Всего при них было обнаружено более 800 килограммов гашиша, расфасованного по 265 полимерным пакетам.

Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. В транспортном средстве контрабандисты оборудовали тайники, где спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем. Его стоимость на черном рынке превышает 2 млрд рублей, — сообщили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело. ФТС опубликовала момент задержания контрабандистов, снятый на видео.

Ранее Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Присяжные сочли, что вина граждан Литвы Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также россиян Георгия и Ивана Радомировых не доказана. Судья Елена Поспелова вынесла оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Кроме того, обвинение не смогло доказать причастность подсудимых к контрабанде наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.