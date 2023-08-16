Российский суд оправдал обвиняемых в контрабанде полутонны кокаина Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде полутонны кокаина через Петербург

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга, пишут «Ведомости». Присяжные сочли, что вина граждан Литвы Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также россиян Георгия и Ивана Радомировых не доказана.

Как пишет издание, судья Елена Поспелова вынесла оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Кроме того, обвинение не смогло доказать причастность подсудимых к контрабанде наркотиков.

До этого в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 450 млн рублей. Таможенники нашли наркотики при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Челябинской области из отделения полиции пропал почти килограмм различных наркотиков. Уточняется, что эти вещества были вещдоками по 64 уголовным делам. Во время ревизии была обнаружена пропажа наркотических веществ, в частности марихуаны, героина, амфетамина и экстракта маковой соломы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.