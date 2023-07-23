Baza: килограмм наркотиков пропал из отдела полиции в Челябинской области

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Челябинской области из отделения полиции пропал почти килограмм различных наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что эти вещества были вещдоками по 64 уголовным делам.

Канал отмечает, что наркотики находились в камере хранения вещественных доказательств в одном из отделений полиции города Магнитогорска. Во время ревизии была обнаружена пропажа наркотических веществ, в частности, марихуаны, героина, амфетамина и экстракта маковой соломы. Канал добавляет, что Следственный комитет начал проверку по статьям о халатности и хищении наркотиков.

Ранее стало известно, что в Россию попытались провезти четыре тонны контрабандного шведского снюса. Груз обнаружили в одной из машин, пытающихся пересечь КПП «Верхний Ларс» со стороны Грузии. На подозрительный груз обратили внимание сотрудники Федеральной таможенной службы при прохождении досмотра. По документации в машине должны были находиться 22 тонны жареного кофе, однако вместо зерен перевозился снюс. Выяснилось, что табачное изделие отправлялось из Армении. Снюс конфисковали и отправили на экспертизу.

До этого в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 450 млн рублей. Таможенники нашли наркотики при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.