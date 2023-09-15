Суд запретил торговлю в ТЦ обвиняемого в бандитизме главы федерации кудо

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Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокурора, который требовал запрета на торговлю в двух торговых центрах, находившихся в собственности у главы федерации кудо по Дальнему Востоку Александра Ясина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Ясин обвиняется в бандитизме и убийстве.

Решением суда удовлетворен иск прокурора Ленинского района Владивостока о возложении обязанности на юридическое лицо — собственника объектов использовать площади ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» для осуществления торговой деятельности. Решение не вступило в законную силу, — заявили в прокуратуре.

Причиной предъявления иска было отсутствие разрешения на эксплуатацию данных зданий, которые не соответствовали строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и другим нормам.

Следствие утверждает, что в начале 1990-х годов Александр Ясин организовал вооруженную банду с названием «Трифоновские», которая занималась нападениями на бизнесменов, осуществляла вымогательства и совершала убийства. Группировка также незаконно захватывала доли в коммерческих предприятиях. Ясин находится под арестом. Ранее прокурор Приморского края, Сергей Столяров, сообщил о решении суда о демонтаже двух незаконно построенных торговых центров на Спортивном рынке. Эти объекты активно использовались группировкой Ясина в целях финансовой деятельности.

В апреле в России впервые возбудили уголовное дело о создании организованной преступной группы в отношении сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). По данным следствия, участники сообщества совершали преступления восемь лет и нанесли ущерб на сумму свыше 59 млн рублей.