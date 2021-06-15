Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами и ходить в бары

https://static.news.ru/photo/b39d6e14-ce89-11eb-8b4c-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Скриншот видео Ксения Собчак/youtube.com

Рязанский областной суд запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться с журналистами, а также посещать места, где распивают алкоголь, сообщает ТАСС.

Суд запретил Мохову общение со СМИ, посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, кафе и баров, — цитирует агентство решение суда.

В апреле Скoпинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск МВД об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, увeличив обязательную явку в полицию с двух до четырёх раз в месяц. При этoм суд не стал ограничивать его в общении с журналистами, в Интeрнете, а также в посещении заведений, где разрешено рaспитиe спиртных напитков, и мест продажи алкогольной продукции.

После этого МВД подало апелляцию на это решение. Исковое заявление было удовлетворено в полном объёме.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Владимир Жириновский утверждает, что Собчак дала Мохову 3 млн рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.