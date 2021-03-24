YouTube ограничил доступ к фильму Собчак о скопинском маньяке

https://static.news.ru/photo/12f7ec9e-8caf-11eb-bdd0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.

Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей, — такое сообщение высвечивается при попытке открыть видеоролик.

Для продолжения следует нажать кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». От незарегистрированных пользователей сервис требует войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст и получить доступ к просмотру.

Собчак опубликовала интервью с Моховым на своём YouTube-канале. Мужчина в 2005 году был осуждён за похищение двух девушек. Он в течение нескольких лет удерживал их в подвале своего дома и насиловал.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Мартынова, одна из жертв Виктора Мохова, собирается написать на него заявление в прокуратуру из-за угроз, прозвучавших в его интервью Ксении Собчак. По её словам, высказывания Мохова в передаче Собчак должны стать основанием для его повторного ареста. Она уверена, что такие люди не должны получать площадку для высказываний.