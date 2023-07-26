Суд приговорил диверсанта к 22 годам тюрьмы за подрыв железной дороги

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Второй Западный окружной военный суд приговорил Сергея Белавина к 22 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщает ТАСС. Помимо тюремного срока, мужчину также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей, — заявил судья.

По данным следствия, в 2019 году Белавин был завербован Главным управлением разведки Украины. Он вошел в состав организованной группы и прошел обучение террористической деятельности, где освоил навыки обращения со взрывчаткой, разведки и конспирации. В июне 2022 года он прибыл в Россию, после чего отыскал оборудованный диверсантами тайник с веществами. Из них он приготовил бомбу с дистанционным управлением, которую заложил на железнодорожный путь в районе села Робчик. Взрыв произошел 9 июля 2022 года.

Отмечается, что в результате взрыва железнодорожный состав и полотно были повреждены, что парализовало движение на участке. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали.

Как сообщалось ранее, житель Удмуртии совершил диверсию на железной дороге по заказу из социальных сетей. За поджог релейного шкафа он должен был получить 15 тысяч рублей, однако ему так и не заплатили. Преступник был задержан.