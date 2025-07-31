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31 июля 2025 в 17:09

Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пушкинский районный суд вынес постановление о заключении под стражу до 28 сентября в отношении мужчины, который попытался совершить поджог отделения банка в Санкт-Петербурге, пишет Gazeta.SPb. Его обвиняют в террористическом акте. Как выяснилось, фигурант уголовного дела действовал под влиянием мошенников.

ЧП произошло в отделении банка «Санкт-Петербург» на Октябрьском бульваре в Пушкине. Мужчина пришел туда с дымовыми шашками и несколькими бутылками с зажигательной смесью. Злоумышленник попытался поджечь одну из них. Фитиль задымился, но не загорелся. После этого мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с работниками службы безопасности банка.

По данным следствия, мошенники убедили мужчину взять кредит на 3,5 млн рублей и впоследствии перевести все денежные средства неизвестным адресатам. Обвиняемый полностью признал свою вину и попросил суд о более мягкой мере пресечения.

Ранее подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в $700 (57,2 тысячи рублей).

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