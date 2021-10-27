Суд арестовал фигурантов ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

Суд арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося с «Камазом» в Калмыкии, в результате чего погибли шесть пассажиров. Также под стражу был заключён предприниматель из Дагестана, организовавший перевозку, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю г. Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей, - говорится в сообщении ведомства.

Накануне правоохранители задержали 52-летнего предпринимателя из Махачкалы и 35-летнего владельца автобуса. В офисах и доме у фигурантов, а также в служебных кабинетах автовокзала Махачкалы были проведены обыски, изъята необходимая документация и мобильные телефоны.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на перевозку пассажиров на автобусе «Неоплан 116», незаконно заключил с жителем Махачкалы договор на выполнение рейса из Махачкалы в Санкт – Петербург. Водитель был допущен к работе без надлежащего медицинского осмотра. Также не производился и предрейсовый осмотр технического состояния транспортного средства. Отмечается, что автобус был оборудован ремнями безопасности, неприспособленными для их использования.