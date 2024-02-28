Студента казанского колледжа заподозрили в подготовке массового убийства SHOT: в Казани разыскивают студента за подготовку массового убийства в колледже

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Казани разыскивают студента колледжа Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева — КАИ, который планировал нападение на учебное заведение. По данным канала, устроить расправу над одногруппниками он планировал 1 апреля.

По данным SHOT, 18-летний студент с июля 2023 года года интересовался историями о нападениях на образовательные учреждения, а также вопросами изготовления и покупки оружия, юноша разрабатывал план массового убийства в своем колледже, по данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Ранее в Иркутской области полицейские задержали девятнадцатилетнего жителя Железногорска-Илимского по подозрению в планировании теракта. Известно, что молодой человек является приверженцем движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), осенью он занимался пропагандой организации и высказывал намерения о массовых убийствах на территории родного города.

До этого стало известно, что сотрудники спецслужб задержали 14-летнюю девочку за подготовку к нападению на школу № 15 в подмосковной Балашихе. Спецслужбы обнаружили несколько публикаций в соцсетях школьницы, свидетельствующих о ее повышенном интересе к движению «Колумбайн», а также подписки на тематические группы.