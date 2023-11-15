Полиция задержала стрелявших на свадьбе в Подмосковье Стрелявшие в воздух на свадьбе в Пушкино задержаны по статье о хулиганстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые стреляли на свадьбе в подмосковном Пушкино, сообщили в ГУ МВД России по региону. Возбужденно уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сотрудники полиции УМВД России по г. о. Пушкино в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали граждан, совершивших противоправное деяние на территории округа. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет, — говорится в сообщении.

Прежде Telegram-каналы публиковали видео с праздничного мероприятия, которое проходило 10 ноября. На кадрах видно, что жених, невеста и их гость несколько раз стреляют в воздух.

В полицию обратились жители города и сообщили о нарушении общественного порядка около одного из домов на Ярославском шоссе. Правоохранители установили, что после пальбы в воздух нарушители покинули место происшествия, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту стрельбы следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, — отметили в областном ГУ МВД.

Ранее конфликт у ресторана в центре Москвы закончился стрельбой. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видна драка, а также стрельба из травматического оружия.