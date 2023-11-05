Драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео Стрельбу у ресторана в центре Москвы зафиксировала камера видеонаблюдения

Фото: t.me/rentv_news

Конфликт в центре Москвы, после которого началась стрельба у ресторана, зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ, разместивший видео. На почти трехминутной записи видна и драка, и стрельба из травматического оружия, которой все закончилось.

Конфликт произошел вечером 5 ноября у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky по адресу Шлюзовая набережная, 2/1 стр. 1. Мужчина напал на молодого парня, не поделив с ним дверь, а когда побитый парень скрылся в ресторане, начал спорить с охранниками заведения. Позже мужчина достал оружие, и как видно на записи, стал стрелять им по ногам.

Оружие у дебошира выбили, охранники его скрутили. Подъехала полиция, стрелявшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Столичная прокуратура уточняет, что в результате стрельбы пострадали четыре человека.

По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения, — отмечается в сообщении ведомства.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что стрелком оказался мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы 37-летний Никита Иванов. По данным канала, четверо пострадавших мужчин оказались в больнице с огнестрельными ранениями, сотрясениями мозга, переломами и ушибами.