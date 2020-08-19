Станция «Новокрестовская» в Петербурге официально стала «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/14d1f8e8-e200-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro)/wikimedia.org

Станцию «Новокрестовскую» в Санкт-Петербурге официально переименовали в «Зенит». Платформа находится неподалёку от стадиона «Газпром Арена», на котором свои домашние матчи проводит местный футбольный клуб.

Внесение изменений в ЕГРН датируется 14 августа. Данная информация есть в уведомлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра. В настоящий момент станция метро (объект представляет из себя нежилое пятиэтажное здание с четырьмя подземными этажами) в реестре официально названа «Зенит». Решение о переименовании топонимической комиссией было оглашено в июле.

Одноимённый футбольный клуб, как сообщил его генеральный директор Александр Медведев, возьмёт на себя большую часть финансовых расходов на переименование платформы. В частности, речь идёт о замене городских схем, карт и других носителей с информацией о платформе.

Комитет по культуре уже опубликовал проект, который меняет постановление «О наименовании станций метрополитена». Там, где значилась «Новокрестовская», вписано «Зенит», передаёт «Фонтанка».

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле Общественный совет при Министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в станцию «Маршала Конева». Обращение направлено министру Сергею Шойгу.