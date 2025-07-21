Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 11:47

Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом

РЖД: свыше 50 поездов идут с задержками из-за ЧП на станции Каменоломни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс» идут с задержками из-за падения обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. В компании отметили, что сотрудники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских составов.

В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — сказано в сообщении.

В РЖД заверили, что обеспечат пассажиров задерживающихся поездов водой и, в случае пути следования более четырех часов, питанием. Также были дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, информация направляется путем СМС-сообщений.

Ранее сообщалось, что украинские дроны были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36, с 12:31 до 13:35.

Россия
РЖД
задержки
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву и Подмосковье затопило из-за ливней 21 июля: последствия, видео
Юрист раскрыла нюанс раздела имущества при разводе Ефремова с женой
Борцы из России и США сойдутся в формате «стенка на стенку» в Будапеште
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине
Назван способ решить проблему налетов украинских дронов вглубь России
В Кремле рассказали о составе переговорной группе по Украине
Песков прокомментировал сообщения о третьем раунде переговоров РФ и Украины
Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы
В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня
США предупредили о последствиях пошлин против покупателей нефти из России
В Госдуме предупредили о «неприятных сюрпризах» от ВСУ
В Ленобласти младенец едва не погиб при посадке в электричку
Шашлык довел жителей российского города до госпитализации
Раскрыты секретные планы Лондона по подготовке к ядерному удару
Один регион России лидирует по продажам противозачаточных таблеток
Раскрыты реальные интересы автора «адских» антироссийских санкций
Тренды дизайна упаковки: яркие коробки — не просто красиво, но и эффективно
В зданиях российских больниц нашли трещины после землетрясений
В России предупредили о потере части урожая
В Европе нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.