Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом РЖД: свыше 50 поездов идут с задержками из-за ЧП на станции Каменоломни

Более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс» идут с задержками из-за падения обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. В компании отметили, что сотрудники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских составов.

В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — сказано в сообщении.

В РЖД заверили, что обеспечат пассажиров задерживающихся поездов водой и, в случае пути следования более четырех часов, питанием. Также были дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, информация направляется путем СМС-сообщений.

Ранее сообщалось, что украинские дроны были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36, с 12:31 до 13:35.