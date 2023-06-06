Стало известно, сколько литров «Мистера Сидра» изъяли по всей стране Роспотребнадзор изъял из продажи 37,6 тысячи литров «Мистера Сидра»

Фото: СУ СК по Самарской области

В России изъяли из продажи 37,6 тысячи литров пивного напитка «Мистер Сидр», ставшего причиной смертельных отравлений в ряде регионов, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора. Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

Изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Cидр». <...> Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края, — сообщили в ведомстве.

Мероприятия по выявлению и изъятию потенциально опасного напитка самарского производства продолжаются по всей стране. Россиян призвали быть бдительными при покупке алкоголя и сообщать о случаях продажи «Мистера Сидра» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле главного санитарного врача Анны Поповой, которая ранее поручила выявлять и изымать сомнительную продукцию бренда во всех регионах.

Ранее в Минздраве Ульяновской области рассказали, что число жертв отравления «Мистером Сидром» в регионе достигло 20 человек. В региональном МВД сообщали, что по итогам экспертиз в изъятых партиях суррогатного сидра обнаружили примеси метанола и этилбутирата.