Названы два ядовитых вещества, которые нашли в суррогатном сидре Примеси метанола и этилбутирата выявили в суррогатном сидре в Ульяновской области

Фото: СК РФ

В изъятых партиях суррогатного сидра, который стал причиной массовых отравлений с летальными исходами, обнаружили примеси метанола и этилбутирата, сообщили в Telegram-канале управления МВД по Ульяновской области. По последним данным, в результате употребления некачественного алкоголя в регионе погибли уже 18 человек.

По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается, — сообщили в полиции.

Ульяновские полицейские за сутки провели проверки 444 точек продажи спиртного, из 34 магазинов изъяли 216 кегов сидра общим объемом 6480 литров, которые направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. В Самарской области по месту производства сомнительного алкоголя полицейские изъяли продукцию 27 различных наименований общим объемом более 25 тысяч литров, добавили в пресс-службе ведомства.

Жителей Ульяновской области призвали не покупать и не пить сидр до завершения всех оперативно-следственных мероприятий. Владельцам торговых точек при наличии соответствующей продукции в ассортименте рекомендовано снять ее с продажи.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров не исключил, что массовые отравления сидром в России являются диверсией, организованной ЦРУ США. Кроме того, парламентарий допустил, что к появлению смертельно опасного алкоголя в продаже причастна СБУ.