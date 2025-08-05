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05 августа 2025 в 14:11

Стало известно об оцеплении офиса «коммунального короля» Екатеринбурга

Офис УК «Народная» в Екатеринбурге оцепили сотрудники ОМОН

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудники ОМОН оцепили офис управляющей компании «Народная» на улице Лукиных в Екатеринбурге, сообщает URA.RU. По данным источника, вход в здание перекрыт, следователи СК изымают документы.

Издание отмечает, что УК «Народная» связывают с именем Виктора Старокожева, которого в регионе называют «коммунальным королем». В этом же здании находится юридическая компания «Правовой советник», принадлежащая его родственнице Ольге Старокожевой, пишут журналисты.

На месте работают оперативные сотрудники. Подробности операции пока не разглашаются.

До этого сообщалось, что в штабе Липецкого обкома КПРФ прошли обыски. Сотрудники Центра «Э» начали осмотр с кабинета первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева. Из офиса изъяли компьютеры, карты памяти и документы.

Ранее стало известно, что представители силовых структур нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии. В правоохранительных органах подтвердили проведение соответствующих мероприятий. Официальные причины следственных мероприятий не разглашаются.

Россия
Екатеринбург
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