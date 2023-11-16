Стало известно об эвакуации из воинской части под Волгоградом Baza: 600 человек эвакуировали из загоревшейся воинской части под Волгоградом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что из воинской части, загоревшейся вблизи поселка Котлубань Волгоградской области, эвакуировали порядка 600 человек, в том числе троих детей. В каком они состоянии, не уточняется. Министерство обороны России и МЧС эту информацию не комментировали.

Жители Котлубани рассказали Baza, что пожару предшествовал звук, похожий на пролет беспилотника, после чего раздался взрыв. По сведениям Telegram-канала, эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась.

Пожар на территории воинской части вблизи поселка Котлубань Волгоградской области вспыхнул в ночь на четверг, 16 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. Что стало причиной ЧП, не уточняется.

До этого стало известно, что сотрудники УФСБ пресекли попытку совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске. Молодой человек был задержан с поличным, когда шел на исполнение задания по поджогу военной техники, и дал признательные показания. Все указания следовали от представителя украинского националистического сообщества. Сам задержанный отметил, что не придерживается какой-либо идеологии и шел на выполнение заданий исключительно из-за предложенных ему денег. Для оплаты нужно было представить видео поджога военной техники.