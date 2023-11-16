Пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на территории воинской части вблизи поселка Котлубань Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, которые приводятся в официальном Telegram-канале областной администрации, пострадавших в результате возгорания нет. Что стало его причиной, не уточняется. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, планировавшего совершить поджог воинской части. Он действовал по заданию украинских кураторов.

До этого стало известно, что сотрудники УФСБ пресекли попытку совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске. Молодой человек был задержан с поличным, когда шел на исполнение задания по поджогу военной техники, и дал признательные показания. Все указания следовали от представителя украинского националистического сообщества.