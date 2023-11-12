Жителя Подмосковья задержали за подготовку диверсии в воинской части SHOT: россиянин собирался поджечь воинскую часть по заданию украинских кураторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, планировавшего совершить поджог воинской части. По сведениям канала, он действовал по заданию украинских кураторов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, мужчина привлек к себе внимание тем, что ходил вокруг части и пытался незаметно фотографировать ее. Канал сообщает, что прибывших на место полицейских он попытался убедить, что просто гуляет и делает фото «для себя», но они обнаружили в его смартфоне скриншоты с геолокацией части.

По сведениям SHOT, в ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены бутылки с зажигательной смесью. Канал добавляет, что в компьютере россиянина сотрудники МВД нашли переписку с украинскими кураторами, которые обещали ему вознаграждение за сведения о воинской части и ее поджог. По данным канала, мужчина находится в изоляторе временного содержания, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция задержала 50-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь здание военкомата в Морозовске. Мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, но возгорания не произошло, поскольку они отскочили от сетки-рабицы. Задержанному может грозить до 20 лишения свободы. В Минобороны России эту информацию не комментировали.