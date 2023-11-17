В Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели Губернатор Развожаев: в Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. По его словам, в районе работает система противовоздушной обороны, сбиты две воздушные цели над Северным молом. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил он. Министерство обороны России не прокомментировало данную информацию.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — сообщил губернатор.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» в свою очередь сообщает, что в Севастополе слышны звуки взрывов. По его данным, в одном из районов замечен дым. Как пишет канал со ссылкой на источник, идет атака на корабли. Согласно его информации, именно из-за этого в городе сработала система ПВО.

Как сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, во время тревоги в городе не будет ходить наземный общественный транспорт. То же самое касается морских средств передвижения.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что системы ПВО сбили украинские беспилотники в регионе. По его словам, над Смоленском был сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Министерство обороны РФ не прокомментировало данную информацию.