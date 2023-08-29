Стало известно о прошедших похоронах Пригожина РИА Новости: похороны Пригожина прошли в присутствии родных и ближайших друзей

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Похороны связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина прошли в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. По словам собеседника агентства, на похоронах присутствовали только родственники и ближайшие друзья.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», похороны Пригожина закончились 1,5 часа назад, а прощание завершилось около 16 часов. По данным канала, в их организации принимали участие все сотрудники Пороховского кладбища, со стороны бизнесмена было около 20-30 человек.

Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей, — сообщили в пресс-службе Пригожина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией, решения принимали родные и близкие бизнесмена.

29 августа на Северном кладбище в Петербурге также прошли похороны Валерия Чекалова, заместителя Пригожина, находившегося вместе с ним на борту самолета, разбившегося в Тверской области. В Сети опубликовали видео с похорон.

СМИ писали, что командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, также погибшего на борту бизнес-джета Пригожина, могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. Предположительно, похороны состоятся 31 августа.