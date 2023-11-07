Стало известно о попытке поджога военкомата в Ростовской области SHOT: житель Ростовской области задержан при поджоге военкомата в Морозовске

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Telegram-канал SHOT сообщает, что сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. По данным канала, мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, однако источники SHOT утверждают, что пожар в здании так и не возник. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Авторы канала отмечают, что инцидент произошел в минувший понедельник, 6 ноября. По их данным, все три бутылки с зажигательной смесью отскочили от сетки-рабицы и упали на землю, что позволило избежать пожара. Как подчеркивается в публикации, задержанному полицейскими мужчине может грозить до 20 лишения свободы.

Как сообщалось ранее, во Владимирской области был задержан местный житель, подозреваемый в поджоге железнодорожного оборудования неподалеку от станции Ковров. Предполагается, что 46-летний мужчина получил задание от кураторов. Ему пообещали заплатить $500 за поджог, однако денег он так и не получил. Отмечается, что на месте происшествия сотрудниками полиции были найдены бутылки из-под бензина, которые использовались для повреждения шкафа с оборудованием для видеонаблюдения.