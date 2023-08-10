Стало известно о попытке наступления ВСУ в районе Работино «Архангел спецназа»: пехота ВСУ штурмует Работино без поддержки техники

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что Вооруженные силы Украины пытаются взять штурмом населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении. По данным канала, противник наступает без какой-либо поддержки техники. Перед атакой украинские войска обстреляли российские позиции кассетными снарядами, утверждается в публикации. В Минобороны России эту информацию пока не прокомментировали.

Авторы канала подчеркивают, что артиллерия Вооруженных сил России также наносит эффективные удары по украинским группам. По их словам, обстрелы позволили затруднить эвакуацию подразделений ВСУ, а также взять под контроль подходы к населенному пункту.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российская армия способна войти в Купянск. По его словам, Вооруженные силы России уже создали «ударный кулак» для прорыва линий обороны украинских войск. В настоящее время в населенном пункте ведутся интенсивные бои.

Начальник пресс-центра «Юг» Вадим Астафьев ранее заявил об успешном нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ на трех направлениях: Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском. Он подчеркнул, что объекты были атакованы российскими истребителями Су-34.