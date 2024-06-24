Стало известно, как долго готовились нападения в Дагестане SHOT: террористы готовили нападения в Дербенте и Махачкале около месяца

Фото: НАК/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что люди, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали преступления примерно месяц. По данным канала, в день нападения террористы координировали свои действия с помощью закрытого чата, в котором находились шесть человек.

По информации источника SHOT, первой жертвой злоумышленников стал настоятель дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. Как уточняет канал, именно его фотография была закреплена в секретном чате.

Нападения в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Пресс-служба СК России по Республике Дагестан сообщила, что в результате погибли 15 сотрудников полиции и четыре мирных жителя, в том числе священнослужитель.

В СК уточнили, что в ходе операции по установлению безопасности в регионе были ликвидированы пять злоумышленников, причастных к атакам, их личности уже установлены. По факту произошедшего возбуждены дела по статьям о террористических актах, незаконном хранении и хищении оружия.

Telegram-канал Mash писал, что среди ликвидированных боевиков, напавших на синагогу и православные храмы в Дербенте, может быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. По информации канала, он был воспитанником школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.