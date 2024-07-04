Стало известно, чем ВСУ могли ударить по супермаркету в Донецке СК допустил, что по супермаркету в Донецке ударили РСЗО HIMARS

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины для удара по супермаркету в Донецке, вероятно, использовали американскую РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в Следкоме РФ. Представитель ведомства рассказал, что на месте полностью разрушенной торговой точки были найдены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, этой системы.

Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. <...> Информация о пострадавших уточняется, — заявил представитель СК РФ.

Утром 3 июля в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка сгорел супермаркет. Фрагменты здания были раскиданы в радиусе нескольких десятков метров. Также пострадали соседние здания станции технического обслуживания, автомойки и больницы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе украинских войск по территории республики из РСЗО HIMARS. При обстреле были ранены двое детей. Кроме того, во время тушения пожара пострадали четверо сотрудников МЧС. Они тушили возгорание, возникшее из-за атаки.

До этого директор школы в Донецке Елена Картамышева сообщила о прилете по учреждению одной из ракет, выпущенных с позиций украинской армии. В результате была пробита крыша здания, снаряд влетел в один из классов.