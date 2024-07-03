Удар ВСУ оставил без супермаркета жителей одного из районов Донецка В Киевском районе Донецка после удара ВСУ сгорел супермаркет

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Киевском районе Донецка сгорел супермаркет, сообщает РИА Новости. Фрагменты здания раскиданы в радиусе нескольких десятков метров. Также пострадали соседние здания станции технического обслуживания, автомойки и больницы.

Слышали сильный взрыв. Очень громкий. Разбит полностью весь магазин. Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю — окон нет. Окна повылетали, — сообщила очевидица обстрела Валентина.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию республики 32 раза. Было выпущено 99 единиц боеприпасов. Повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе украинских войск по территории республики из РСЗО HIMARS. При обстреле были ранены двое детей. Кроме того, во время тушения пожара пострадали четверо сотрудников МЧС. Они тушили возгорание, возникшее из-за атаки.

До этого директор школы в Донецке Елена Картамышева сообщила о прилете по учреждению одной из ракет, выпущенных с позиций украинской армии. В результате была пробита крыша здания, снаряд влетел в один из классов.