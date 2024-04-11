Стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Пермском крае Школьницу из Пермского края избили за распространения слухов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу из Пермского края, которую избили сверстницы, обвинили в распространении слухов о беременности одной из нападавших, рассказала их одноклассница в беседе с NEWS.ru. По ее словам, на самом деле одна из девочек распустила ложную информацию о своем положении самостоятельно, а после этого она просто перекинула вину.

Школьницы, которые избивали девочку, сделали это потому, что она якобы распустила слухи о беременности одной из нападавших. На самом деле, одна из обидчиков сама рассказала всем, что она беременна, хотя это и не правда, а потом без причины решила перекинуть вину на пятиклассницу, которая вообще не при чем, — рассказала школьница.

Речь идет об инциденте в городе Чайковский. Утром 11 апреля в Сети распространилось видео, на котором школьницу избивают и унижают сверстницы. На кадрах девочка громко кричит и зовет бабушку, однако обидчицы закрывают ей рот, заставляют вставать на колени и извиняться.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию после того, как ее жестоко наказала мать. Уточнялось, что ребенок не добежал до туалета, выразив протест против развода родителей. Женщина извинилась перед девочкой, однако через некоторое время той стало плохо, после чего школьницу доставили в больницу.