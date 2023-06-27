Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими под Самарой Виновники ДТП с шестью погибшими под Самарой ранее уже нарушали правила ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водители автомобилей Hyundai и Honda, которые устроили смертельное ДТП на трассе в Самарской области, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, оба водителя имели права категории «B, C», а также пятилетний стаж вождения. Они были пристегнуты ремнями безопасности, и оба попали в аварию в первый час управления автомобилями.

Водитель автомобиля Hyndai Elantra 05.09.1992 года рождения <...> к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза. Водитель автомобиля Honda Stepwgn 09.05.1998 года рождения <...> к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 11 раз, — рассказали в МВД.

Источник РИА Новости также рассказал, что в обеих машинах было превышено максимально допустимое число пассажиров. Так, при вместимости Hyndai Elantra в четыре места в ней ехали шесть человек, а при максимальной заполняемости Honda Stepwgn в семь человек в машине оказались восемь человек.

В Минздраве России уточнили, что в результате аварии погибли шесть человек, еще восемь получили серьезные травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро — в состоянии средней тяжести, уточнили в ведомстве.

В управлении МВД по Самарской области отметили, что в районе ДТП на федеральной трассе в Самарской области организовали реверсивное движение.

27 июня около 01:30 (00:30 мск) в Самарской области произошло ДТП с участием двух автомобилей на 109-м километре автодороги А-300. В результате столкновения минивэна Honda Stepwagon и Hyundai Elantra погибли шесть человек, восемь пострадали. По информации экстренных служб, погибшие в ДТП — граждане Киргизии и Узбекистана. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.