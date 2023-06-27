Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Также известно о семи пострадавших.
Трагический инцидент произошел 27 июня около 01:30 по местному времени (00:30 мск) на 109-м километре автодороги А-300.
Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение, — говорится в сообщении пресс-службы главка.
На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции. Пострадавшим оказана помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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