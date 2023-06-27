Пять человек погибли в ДТП в Самарской области Пять человек погибли, семь пострадали в ДТП на трассе в Самарской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Также известно о семи пострадавших.

Трагический инцидент произошел 27 июня около 01:30 по местному времени (00:30 мск) на 109-м километре автодороги А-300.

Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение, — говорится в сообщении пресс-службы главка.

На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции. Пострадавшим оказана помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль врезался в припаркованные машины. Водитель автомобиля марки Ford, совершая маневр, на высокой скорости выехал с проезжей части на стоянку. В результате ДТП повреждения получили пять автомобилей.

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