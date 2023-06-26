Мотоциклист переехал ребенка на детской площадке на Кубани и скрылся Kub Mash: в Усть-Лабинске мотоциклист сбил ребенка не детской площадке и скрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края мотоциклист сбил ребенка на детской площадке в центре города и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Мальчика госпитализировали с множественными травмами. Водителя мотоцикла ищут.

По данным Kub Mash, инцидент произошел вечером 25 июня возле озера Копытце. В Сети опубликовано видео с моментом ДТП. На нем видно, как у ребенка укатился мяч и он выбежал за ним на дорогу, в этот момент на него на полной скорости наехал мотоцикл.

Ранее в Санкт-Петербурге возле школы на улице Лидии Зверевой кроссовер сбил трехлетнего мальчика. Момент наезда автомобиля на ребенка попал на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса проезжающего автомобиля. Люди из машины сразу вышли и попытались помочь малышу, спустя некоторое время объявилась и мать пострадавшего мальчика.