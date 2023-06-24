Момент наезда машины на ребенка возле школы в Петербурге сняли на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возле школы на улице Лидии Зверевой кроссовер сбил трехлетнего мальчика, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Момент наезда автомобиля на ребенка попал на видео с камеры наблюдения.

На кадрах видно, что ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса проезжающего автомобиля. Люди из машины сразу вышли и попытались помочь малышу, спустя некоторое время объявилась и мать пострадавшего мальчика.

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На месте происшествия работали врачи скорой помощи и сотрудники полиции.

По данным петербургского главка МВД, 31-летний водитель Volvo сбил трехлетнего ребенка во дворе дома № 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой. В результате аварии мальчик получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее в Новой Москве в результате ДТП с участием мотоцикла и скутера погиб 14-летний подросток. Предварительно установили, что авария произошла, когда группа из трех молодых ребят пересекала улицу на скутере. Также пострадали водитель мотоцикла и еще один несовершеннолетний пассажир скутера, они получили серьезные травмы.