Ссора школьников в Кемеровской области закончилась поножовщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ссора школьников в Кемеровской области переросла в поножовщину, передает Telegram-канал Mash Siberia. Два мальчика 10 и 11 лет повздорили после уроков 4 октября. Со школьниками провела беседу классная руководительница. На следующий день они снова поругались. Один из детей пырнул другого складным ножом. Раненого ребенка увезла скорая, после операции мальчик в тяжелом состоянии.

Перед физрой ученики пошли в раздевалку, и мальчики затеяли драку. Тогда школьник достал клинок и пырнул недруга. Ребенка увезла скорая, после операции мальчик в тяжелом состоянии. Делом занимаются следователи, — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярском крае 12-летний школьник застрелил 14-летнего знакомого из ружья. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в деревне Рудяное. Ученик взял из сейфа ружье «Вепрь», которое принадлежало его дедушке, и вместе с приятелем отправился пострелять ворон. В процессе охоты стрелок случайно попал другу в голову, от полученной раны подросток скончался на месте. 12-летний школьник закидал тело друга листвой и ветвями и сбежал с места происшествия.