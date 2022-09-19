Российский школьник застрелил приятеля из ружья Красноярский школьник случайно застрелил приятеля из ружья, охотясь на ворон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае 12-летний школьник застрелил 14-летнего знакомого из ружья, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в деревне Рудяное. Ученик взял из сейфа ружье «Вепрь», которое принадлежало его дедушке, и вместе с приятелем отправился пострелять ворон. В процессе охоты стрелок случайно попал другу в голову, от полученной раны подросток скончался на месте. 12-летний школьник закидал тело друга листвой и ветвями и сбежал с места происшествия.

Ранее в Красноярском крае 10-летний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. Мальчик решил показать оружие своему приятелю и случайно выстрелил — школьник получил ранение брюшной полости и позднее скончался. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ).