Средства ПВО сбили еще один беспилотник над Курской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО вечером 21 декабря предотвратили еще одну атаку беспилотного летательного аппарата на территории Курской области, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел около 23:30 мск.

21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Полутора часами ранее также сообщалось о сбитом украинском беспилотном аппарате в небе над Курской областью. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Кроме того, стало известно, что на подлете к Бердянску силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил жилой дом. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи. В результате этой атаки повреждено одно домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.