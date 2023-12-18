ВСУ атаковали село в Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки украинской армии повреждено одно домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение, хозяйственная постройка и автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

ВСУ ранее открыли огонь по брянскому поселку Забрама в Климовском районе. В результате обстрела частично нарушилось энергоснабжение. Пострадавших и разрушений на земле зафиксировано не было.

В Белгородской области ранее два поселка временно остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что число поврежденных домов увеличилось до трех. Как подчеркнул глава региона, в одно из жилых зданий попал снаряд, в другом были выбиты окна и посечена кровля, а в третьем сгорела беседка.

Ранее также сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия 36 раз обстреляла территорию ДНР. В общей сложности ВСУ выпустили 129 различных снарядов по республике. В результате обстрелов пострадал один мирный житель.