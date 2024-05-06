Сразу трех тюленей спасли за сутки в Ленобласти

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Сразу трех тюленей спасли в Ленинградской области за сутки, сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы. Детенышей нерпы нашли на пляже Осиновец, в Приозерске и Усть-Рыбежно.

Про всех трех нерпиков люди сообщили нам почти одновременно, и было немного трудновато решить эту логистическую задачку, — говорится в сообщении на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Нерп доставили в фонд. Им предстоит пройти реабилитацию, после чего их отпустят на волю.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя. Животное доставили из села Паша. Фонд друзей балтийской нерпы также поделился фотографией спасенного малыша. На снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.

Ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали фотографии спасенных детенышей нерпы и тюленя. В пресс-службе отметили, что животные были истощены, теперь им оказали всю необходимую помощь. Сотрудники фонда нашли истощенного тюлененка в Ленинградской области. Его обнаружили вместе с детенышем нерпы, на которого напали птицы. Полицейский, увидевший тюленя на побережье Финского залива, вызвал волонтеров, которые приехали на место вместе со специалистами и взяли животных под свою опеку.