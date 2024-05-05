В Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя, говорится в публикации сообщества Фонда друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте». Отмечается, что животное доставили из села Паша.

Пасхального тюленчика уже доставили нам из поселка Паша, — говорится в сообщении.

Фонд также поделился фотографией спасенного малыша. На снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, часто оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.

Недавно жители в Ленинградской области также спасли от гибели выбравшихся на сушу полуторамесячного тюлененка и щенка нерпы. Первый вылез на берег во время шторма и гулял среди елей в прибрежной лесополосе.

Ранее зоологи Фонда друзей балтийской нерпы призвали россиян не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными.

Несмотря на то что карельские туроператоры приглашают посмотреть и пофотографировать ладожских нерп, зоологи попросили не идти у них на поводу. Ведь такие фотосессии могут стать причиной гибели животных. Пугаясь туристов, они прыгают в воду, а каждое погружение в воду лишает линяющих нерп последней энергии и может стать для них роковым.