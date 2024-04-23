Зоологи призвали россиян не тревожить ладожских нерп в период линьки Зоологи Фонда друзей балтийской нерпы: животные тяжело переносят период линьки

Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look/Global Look Press

Россиян призвали не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на зоологов Фонда друзей балтийской нерпы. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными.

Несмотря на то, что карельские туроператоры приглашают посмотреть и пофотографировать ладожских нерп, зоологи попросили не идти у них на поводу. Ведь такие фотосессии могут стать причиной гибели животных. Пугаясь туристов, они прыгают в воду, а каждое погружение в воду лишает линяющих нерп последней энергии и может стать для них роковым.

Обращение с этой просьбой зоологи планируют направить в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор, так как необходимо остановить рекламу туров к нерпам и неконтролируемые действия со стороны перевозчиков. Из-за того, что туристы постоянно беспокоят ладожских нерп, эти линяющие животные могут просто покинуть свое место обитания.

Ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали фотографии спасенных детенышей нерпы и тюленя. В пресс-службе отметили, что животные были истощены, теперь им оказали всю необходимую помощь. Сотрудники фонда нашли истощенного тюлененка в Ленинградской области. Его обнаружили вместе с детенышем нерпы, на которого напали птицы. Полицейский, увидевший тюленя на побережье Финского залива, вызвал волонтеров, которые приехали на место вместе со специалистами и взяли животных под свою опеку.