«Прелесть в штанишках»: появились фото спасенных детенышей нерпы и тюленя Волонтеры из Петербурга опубликовали фото спасенных детенышей нерпы и тюленя

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Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали фотографии спасенных детенышей нерпы и тюленя. В пресс-службе отметили, что животные были истощены, теперь им окажут всю необходимую помощь.

К нам приехали истощенные серый тюлененок из Шепелево и ладожская нерпа из Запорожского. Ладожская прелесть в меховых штанишках весит чуть больше пяти килограмм, и шансов самостоятельно выжить в Ладоге у нее не было. Будем стараться помочь худышкам, — отметили в организации.

Ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы нашли истощенного тюлененка в Ленинградской области. Его обнаружили вместе с детенышем нерпы, на которого напали птицы. Полицейский, увидевший тюленя на побережье Финского залива, вызвал волонтеров, которые приехали на место вместе со специалистами и взяли животных под свою опеку.

До этого спасенная в начале марта нерпа научилась есть рыбу и уже набрала вес на три килограмма. Она находится в центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице. Когда животное попало в реабилитационный центр, она весила всего 3,5 килограмма. Она стала самой маленькой пациенткой за всю историю существования организации. За месяц Ладога прибавила в весе три килограмма, так как каждый день съедает почти килограмм мойвы.