Сотрудников мэрии челябинского города срочно проверяют на коронавирус

https://static.news.ru/photo/612b5638-beda-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В третьем по величине городе Челябинской области Миассе у 15 сотрудников администрации заподозрили коронавирус, при этом у половины из них имеются симптомы пневмонии.

Коронавирус подтвердился у руководителя аппарата мэрии Евгения Быстрова. В данное время он направлен на лечение в Челябинск.

На COVID-19 проверяют около 15 сотрудников мэрии, — передаёт URA.RU со ссылкой на источник.

Уточняется, что коронавирусную инфекцию подозревают у заместителя главы Миасса по городскому хозяйству Александра Качева и заммэра по имущественному комплексу Николая Булдыгина.

Мэр города Григорий Тонких уточнил, что результаты анализов будут известны 6 июля. По его словам, сейчас заместители вице-мэров обзванивают подчинённых и рекомендуют оставаться дома, если у тех имеется недомогание.

По данным источника агентства, коронавирусом переболел заместитель главы города по социальным вопросам Данила Михеев. Также диагноз подтвердили и у начальника управления ЖКХ Романа Комарова.

Ранее NEWS.ru писал, что Карабаш остался единственным «чистым» от коронавируса городом на карте Челябинской области. Ранее он приобрёл известность как «чёрная точка планеты» из-за находящегося там медного производства. Однако учёные не связывают отсутствие заболевших COVID-19 с состоянием экологии, дело, скорее всего, в отсутствии большого числа приезжих и бдительности местных жителей.

Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Светлана Андреева не считает воздух в Карабаше каким-то особенным, в котором не может выжить коронавирус. Отсутствие в городе заболевших она связывает с тем, что местные жители не выезжали в мегаполисы и не контактировали с больными.