https://static.news.ru/photo/4b7713c8-c8c1-11e9-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более полусотни работников Дальнегорского химического комбината «Бор» в Приморском крае начали забастовку. На такие меры рабочих вынудила невыплата зарплаты.

По информации краевой Федерации профсоюзов, 53 работника химкомбината в письменной форме известили работодателя о начале забастовки и приостановили работу до тех пор, пока не будет выплачена заработная плата за вторую половину июля, пишет издание deita.ru .

В настоящее время зарплата задерживается более 15 дней. Проблемы на химкомбинате продолжаются с 2003 года, когда «Бор» впервые заявил о банкротстве. В феврале 2019 года Арбитражный суд края признал обоснованным заявление компании ООО «ДХГ „Бор“» о признании собственной несостоятельности. Общий долг организации на тот момент составлял 162 млн рублей.

Издание отмечает, что в расположенном на севере Приморья моногороде Дальнегорске работают всего два промпредприятия.

Как писал News.ru, ранее в Кемеровской области по указанию заместителя генпрокурора Юрия Гулягина приняты меры по погашению задолженности перед кузбасскими горняками на сумму 141 млн рублей. Шахтёры Кузбасса начали забастовку 2 августа.